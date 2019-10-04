Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لتطوير فكر الطلاب السياسي.. نموذج محاكاة للكونجرس الأمريكي بجامعة القاهرة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:06 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي

تقدم جامعة القاهرة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020 ما يزيد عن 35 نموذج محاكاة لأهم المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية والإقليمية والدولية، لمحاكاة العمل داخل هذه المؤسسات، بهدف تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل.

ويعد نموذج محاكاة الكونجرس الأمريكي بالولايات المتحدة من أهم نماذج المحاكاة التي أطلقتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

ويحاكي نموذج محاكاة الكونجرس الأمريكي الرئاسة الأمريكية، حيث يقوم النموذج على تطوير فكر الطلاب السياسي، وجعلهم مدركين للواقع السياسي بأمريكا، حيث يتكون النموذج، من لجان تنظيمية، ولجان أكاديمية، ويلقي المسؤولون عن اللجان الأكاديمية محاضرات للطلاب، وذلك لتعريفهم بالنظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، والظروف التي جعلت منها قوة عظمى حاليًا

وتتكون اللجان الأكاديمية من لجنة وزارة الخارجية، والتي تهتم بتعريف الطلاب بعلاقة أمريكا بالدول الأخرى، ولجنة وزارة الأمن الداخلي وقد أنُشأت هذه اللجنة فى أمريكا بعد أحداث "11 سبتمبر"، والتى تهتم بالأمن الأمريكى ضد الإرهاب والكوارث الطبيعية، وتعقد محاضرات هذه اللجان باللغة العربية.
Advertisements

ترشيحاتنا

7 لاعبين من الأهلي خارج مواجهة أسوان بالدوري

فضيحة قطرية تركية جديدة... تورط الإخوان بهذه القضية.. فيديو

مدير ناشئي الأهلي: جاهزون لمواجهة الزمالك.. وهدفنا الفوز

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور

كلمة واحدة إذا لم يذكرها خطيب الجمعة تبطل خطبته.. فيديو

بعروض أزياء عارية.. حفيدة نادية لطفي الهولندية تثير الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج ولوك جديد.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها على إنستجرام

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

بينك وورود.. مريهان حسين بإطلالة صباحية