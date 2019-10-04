لتطوير فكر الطلاب السياسي.. نموذج محاكاة للكونجرس الأمريكي بجامعة القاهرة



تقدم جامعة القاهرة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020 ما يزيد عن 35 نموذج محاكاة لأهم المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية والإقليمية والدولية، لمحاكاة العمل داخل هذه المؤسسات، بهدف تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل.



ويعد نموذج محاكاة الكونجرس الأمريكي بالولايات المتحدة من أهم نماذج المحاكاة التي أطلقتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة



ويحاكي نموذج محاكاة الكونجرس الأمريكي الرئاسة الأمريكية، حيث يقوم النموذج على تطوير فكر الطلاب السياسي، وجعلهم مدركين للواقع السياسي بأمريكا، حيث يتكون النموذج، من لجان تنظيمية، ولجان أكاديمية، ويلقي المسؤولون عن اللجان الأكاديمية محاضرات للطلاب، وذلك لتعريفهم بالنظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، والظروف التي جعلت منها قوة عظمى حاليًا



وتتكون اللجان الأكاديمية من لجنة وزارة الخارجية، والتي تهتم بتعريف الطلاب بعلاقة أمريكا بالدول الأخرى، ولجنة وزارة الأمن الداخلي وقد أنُشأت هذه اللجنة فى أمريكا بعد أحداث "11 سبتمبر"، والتى تهتم بالأمن الأمريكى ضد الإرهاب والكوارث الطبيعية، وتعقد محاضرات هذه اللجان باللغة العربية.