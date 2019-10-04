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اقتصاد

مركز تحديث الصناعة يعقد ندوة تثقيفية حول برمجة خطوط الإنتاج في المصانع

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
عقدت إدارة التدريب في مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع شركة سيمينس ندوة تثقيفية للسادة العاملين بالمركز بعنوان ((Siemens Industrial Automation) وذلك لعرض وشرح مبسط للتقنيات الحديثة في مجال التشغيل الآليو برمجة خطوط الإنتاج بالمصانع.

وتعد هذه الندوة استكمالا لرفع قدرات ومهارات أخصائي الإحتياجات التدريبية بإدارة التدريب بالمركز والتي بدأت في شهر إبريل الماضي بالإضافة إلى بناء شراكات مع الشركات الرائدة في مجال التشغيل الآلي ومعرفة آخر الأساليب الحديثة في مجال برمجة خطوط الإنتاج.

وحضر الندوة إيهاب رزيقة مدير إدارة التدريب بالمركز والمهندسة إيمان السويفي مدير ة الفروع بالمركز ومديري برامج التدريب من أجل التشغيل والتأهيل وتنمية المهارات ومستويات المهارة القومية وأخصائي تحديد الاحتياجات التدريبية بالفروع بالإضافة إلى أخصائي تنمية الأعمال بفرع السادات.

وتطلع إدارة التدريب بالمركز إلى نشر وتوعية المصانع والشركات المسجلة بالمركز لأهمية التدريب على التقنيات الحديثة مما لها من فوائد في زيادة الإنتاج وزيادة فرص التصدير.
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