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مرأة

بمكياج جذاب.. نسرين طافش تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:47 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصور جديدة لها.

وظهرت نسرين طافش فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام مكشوفة، وأتسم التصميم بنقوشات ذات ألوان مبهجة منحتها مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نسرين طافش فى الصورة على إبراز جمال ملامحها، من خلال وضع مكياجا جذابا أرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

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