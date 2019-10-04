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فن

ميرهان حسين تثير إعجاب الجمهور بهذا اللوك

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:26 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
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منار نور
نشرت الفنانة مريهان حسين، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ميرهان حسين ببيجامة بينك، وأسدلت شعرها الأسود على كتفيها، بالإضافة إلى اعتمادها على ماكياج ناعم فيه ألوان البينك، وأكملت إطلالتها بارتداء بعض الإكسسوارات.

وحازت الصورة على العديد من التعليقات الإيجابية والساخرة ومنها، "دا لبس البيت دا ولا ايه"، حتى وانتى بهدوم البيت شكلك حلو "، "ما شاء الله بتعجبيني في كل حاجة لبسك واللوك بتاعك".



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