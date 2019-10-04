القوات الخاصة الأفغانية تحرر 10 رهائن من أحد سجون طالبان

حررت القوات الخاصة الأفغانية 10 رهائن من أحد السجون التابعة لحركة طالبان، وذلك خلال عملية أمنية في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.



وأفاد الفيلق العسكري "215 مايواند" في هلمند- في بيان نقلته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية اليوم الجمعة- بأن القوات الخاصة اقتحمت سجنًا تابعًا لطالبان في منطقة نهر السراح في الإقليم الجنوبي الليلة الماضية.



وقال الجنرال ذبيح الله محمد قائد الفيلق العسكري إن القوات الأفغانية ستدمر جميع سجون طالبان في الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد.



وفي الوقت نفسه، قال الرهائن المُفرج عنهم إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب وإن مقاتلي طالبان لم يقدموا لهم ما يكفي من الغذاء ومنعوهم من التواصل مع أسرهم.



وأكد الجنرال الأفغاني أن مقاتلي طالبان عذبوا العديد من الرهائن الذين تمكنت القوات الأفغانية من إطلاق سراحهم خلال عمليات أمنية في الجنوب الغربي.