تدشين مفاعلين نوويين لأقوى كاسحة جليد روسية في العالم

أعلن مسئول في هيئة الطاقة النووية الروسية "روس اتوم" أن وحدة الطاقة في سفينة "أركتيكا" الروسية بدأت العمل بعد إطلاق مفاعلين نوويين فيها.



وقال المسئول لوكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم /الجمعة/: "إن المفاعلين سيخضعان للاختبارات اللازمة، ثم يبدأ اختبار القدرة الحركية لسفينة أركتيكا".



وتعد سفينة "أركتيكا" أقوى كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم، ويبلغ طولها 173.3 متر وعرضها 34 مترا، وتستطيع كاسحة الجليد هذه شق الطريق وسط كتلة جليدية يبلغ سمكها 3 أمتار ، وتمت صناعتها في مصنع بناء السفن بمدينة بطرسبورج الروسية، وسيتم تدشينها في عام 2020.



يُذكر أن هذا المصنع يواصل حاليا العمل على إنشاء سفينتين أخريين تعملان بالطاقة النووية.