Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تدشين مفاعلين نوويين لأقوى كاسحة جليد روسية في العالم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:12 م
مفاعل نووي روسي
مفاعل نووي روسي
Advertisements
أ ش أ
أعلن مسئول في هيئة الطاقة النووية الروسية "روس اتوم" أن وحدة الطاقة في سفينة "أركتيكا" الروسية بدأت العمل بعد إطلاق مفاعلين نوويين فيها.

وقال المسئول لوكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم /الجمعة/: "إن المفاعلين سيخضعان للاختبارات اللازمة، ثم يبدأ اختبار القدرة الحركية لسفينة أركتيكا".

وتعد سفينة "أركتيكا" أقوى كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم، ويبلغ طولها 173.3 متر وعرضها 34 مترا، وتستطيع كاسحة الجليد هذه شق الطريق وسط كتلة جليدية يبلغ سمكها 3 أمتار ، وتمت صناعتها في مصنع بناء السفن بمدينة بطرسبورج الروسية، وسيتم تدشينها في عام 2020.

يُذكر أن هذا المصنع يواصل حاليا العمل على إنشاء سفينتين أخريين تعملان بالطاقة النووية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 -10- 2019 .. فيديو

مواطن تركي يشعل النار في نفسه بالشارع .. فيديو

فيديوجراف| مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم أمريكي

كعب عالى وفستان أزرق.. نجوى كرم تستعرض أناقتها على إنستجرام.. صور

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالبلاد بدءا من الأحد .. فيديو

مرتضى منصور يضع شرطا لنجاح مسابقة الدوري هذا الموسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج ولوك جديد.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها على إنستجرام

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

بينك وورود.. مريهان حسين بإطلالة صباحية