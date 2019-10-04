مصرع وفقدان 57 شخصا إثر غرق قارب في الهند

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم واعتبر أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين؛ إثر انقلاب قارب في نهر "ماهاناندا" بولاية "البنغال الغربية" الهندية.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم /الجمعة/، أن القارب كان يقل عددا أكبر من الأشخاص يفوق طاقته، مشيرة إلى أن عمليات البحث جارية عن المفقودين.



ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.