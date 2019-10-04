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حوادث

ضبط كمية لحوم فاسدة داخل أحد المطاعم الشهيرة في الساحل بالقاهرة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:44 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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محمد صبرى
نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة فى ضبط لحوم فاسدة ومجهولة المصدر داخل أحد المطاعم الشهيرة بحى الساحل.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة قيام ( المدير المسئول عن إحدى المطاعم - الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل) بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها والبعض الآخر مجهول المصدر ، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين ، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر ، محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم ، وضبط كمية قدرها 700 كيلو جرام مقطعات لحوم ومقطعات دواجن ومخللات معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، و250 كيلو جراما مقطعات لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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