دخول الجنة بغير حساب والشفاعة لأهله .. تعرف على أجر الشهيد في سبيل الله.. فيديو

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، كانت فخرا للعرب والعروبة، حيث أعاد الله بها مصرنا الحبيبة.





وعن منزلة الشهداء، أضاف أبو هاشم، في خطبة الجمعة، بمسجد الحي القيوم بقرية العجمي بمحافظة الشرقية، أن الشهيد هو الحاضر ومن بذل نفسه في سبيل الله فداءا لوطنه وماله وعرضه، سمي شهيدا لأن الله يشهد له وملائكته ورسوله في الجنة ولأنه يشهد مقعده عند نزول أول قطرة من دمه في الجنة، فهو أعلى منزلة في الجنة مع النبيين والصديقين ويشفع لسبعين من أهله ويأمن من عذاب الله القبر ويأمن من يوم الحساب وهو من الثلاثة الذين يدخلون الجنة بغير حساب.





وأشار إلى أن سيدنا حارثة استشهد في يوم بدر، وجاءت تسأل عنه أمه من النبي، فقال لها: "يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وأن ابنك أصاب الفردوس الأعلى".