محترمة جدا.. درة بإطلالة رقيقة من البينك المنقوش

نشرت الفنانة درة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بفستان جذاب.



وظهرت درة بفستان منقوش باللون البينك واللبني المنقوش، والبلوزة والجيب من نفس اللون بأكمام طويلة، ورباط من العنق، ومكياج هادئ جدا.



وكتبت درة في تعليق علي الصورة " Have a beautiful Friday & weekend " وانهالت التعليقات علي الصورة وكانت أبرزها " محترمة جدا".





