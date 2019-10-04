الداخلية: ضبط 105 قضايا ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

نجحت أجهزة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط 105 قضايا ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال 10 أيام، فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.



أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال 10 أيام عن ضبط 105 قضية (تهديد وإبتزاز - سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- إختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكترونى-ترويج لتجارة عملات لبيع أدوية مستوردة وأعضاء بشرية – أعمال سحر وشعوزة- سرقة حسابات إلكترونية- انتحال صفة) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالى عدد 105 صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، و105 متهمين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.