Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: ضبط 105 قضايا ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:13 م
الداخلية
الداخلية
Advertisements
مصطفي الرماح
نجحت أجهزة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط 105 قضايا ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال 10 أيام، فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال 10 أيام عن ضبط 105 قضية (تهديد وإبتزاز - سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- إختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكترونى-ترويج لتجارة عملات لبيع أدوية مستوردة وأعضاء بشرية – أعمال سحر وشعوزة- سرقة حسابات إلكترونية- انتحال صفة) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالى عدد 105 صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، و105 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط 85 قضية ابتزاز ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

عبر شبكة الإنترنت.. ضبط 102 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين

ضبط 261 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

الداخلية تضبط 176 قضية ابتزاز مادي ونصب عبر شبكة الإنترنت

الداخلية تضبط 126 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

الداخلية تضبط 108 قضايا إبتزاز ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

ترشيحاتنا

3 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر أمام البرازيل في كأس العالم للكرة الطائرة

بدون مكياج ولوك جديد.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها على إنستجرام

7 لاعبين من الأهلي خارج مواجهة أسوان بالدوري

خدمات.. إزاي تتأكد من صحة بيانات سيارة من الهاتف في دقيقة

فى رسالة تهنئة للرئيس بمناسبة حرب أكتوبر .. وزير الدفاع : القوات المسلحة مستعدة لحماية الوطن والقضاء على مظاهر الإرهاب

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج ولوك جديد.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها على إنستجرام

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

بينك وورود.. مريهان حسين بإطلالة صباحية