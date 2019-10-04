فى رسالة تهنئة للرئيس بمناسبة حرب أكتوبر .. وزير الدفاع : القوات المسلحة مستعدة لحماية الوطن والقضاء على مظاهر الإرهاب

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.



وجاء في البرقية : "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها".



وأضاف: "لقد حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على أراضينا".



وقال: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الانجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر ، ويؤكدون لسيادتكم استعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف ".



واختتم: ”وفقكم الله ورعاكم وكل عام وانتم بخير”.



كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.



كما أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي ، بمناسبة الاحتفال بذكري نصر اكتوبر المجيد .



كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.