بمناسبة احتفالات أكتوبر.. عرض أمر تكليف على مسرح قصر ثقافة الفيوم

يعرض قصر الثقافة بمحافظة الفيوم بمناسبة احتفالات فرع ثقافة الفيوم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وفى ظل التبادل والتعاون الفنى بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفنى للمسرح العرض المسرحى "أمر تكليف ".



تقدم المسرحية فى الثامنة مساء السبت 5 أكتوبر وحتى الخميس 10 أكتوبر الحالى ويرفع الستار يوميا فى الثامنة مساء كل يوم.



العرض المسرحى ( امر تكليف ) بطولة كريم الحسينى ومريم ياسين وتأليف عيسى جمال وأشعار طارق على وموسيقى وألحان أحمد حمدى رؤوف وديكور نادية طرابية والمخرج المنفذ سامح الخطيب وإخراج باسم قناوى ومن إنتاج البيت الفنى للمسرح وزارة الثقافة.



والعرض مجانى لجميع أهالى محافظة الفيوم ولكافة الأعمار السنية، وسوف يقوم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بحضور أحد أيام العرض يرافقه المستشار العسكرى لمحافظة الفيوم.

