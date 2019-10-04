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رياضة

نادى قفط يضم الشناوى استعدادا للموسم الجديد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:36 م
أحمد الشناوي لاعب
أحمد الشناوي لاعب قفط الجديد
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رباب الهواري
نجح مسئولو مجلس إدارة نادى قفط الرياضى، برئاسة صلاح عباس، في إتمام التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر مواليد 2002 ولاعب سلام اسنا لمدة موسم ، لتدعيم مركز حراسة المرمى للموسم الجديد بدوري القسم الثالث.

ووقع الشناوى عقود انضمامه لفريق قفط لمدة موسم في حضور صلاح عباس رئيس النادي ،وعبدالله ابوجبل المشرف على الفريق، ويوسف عبد النعيم إداري الفريق .

وصرح عبدالله ابوجبل المشرف علي الفريق لـ "صدى البلد" بإن إدارة النادي والجهاز الفنى قررا التعاقد مع أحمد الشناوى نظرا لحاجة الفريق له ولخبرته الكبيرة داخل الملعب ولتدعيم مركز حراسة المرمى

وأشار بأنه سعيد بانضمامه لفريق قفط لمدة موسم، لافتا إلى أنه لاعب صاحب اماكنيات فنية رائعة وأنه سيكون اضافة لفريق قفط في الموسم الجديد
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