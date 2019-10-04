أسباب العقم عند الرجال والنساء.. أغربها رقم 7

أسباب العقم عند الرجال والنساء، عادة ما يكون الزوجان على دراية بها إلا أن معظم تلك الأسباب قد تكون مبهمة وغير مفهومة للبعض، خاصة وأن الزوجين يحاولان إنجاب طفل ولكن الحمل لا يحدث، وهنا يُطرح سؤال عما إذا كان أحدهما يعاني من مشكلة طبية تحتاج إلى فحصها، لذلك نوضح لكم أسباب العقم عند الرجال والنساء.



أسباب العقم عند الرجال والنساء



أسباب العقم عند الرجال والنساء متعددة وكثيرة ولكن أهمها والمتعارف عليه يبرز فى السطور التالية:-



- مرض التهاب الحوض، مثل الأمراض المنقولة جنسيا، وهما السيلان والكلاميديا، قد تترافق مع مرض التهاب الحوض وتلف قناة فالوب المرأة، لذلك فإن اكتشاف هذا المرض يتم باستخدام الثقافات أو الدراسات البيولوجية الجزيئية للفرز المهبلي واختبار الدم للأمراض المنقولة جنسيًا.



- بطانة الرحم، حيث يؤثر التهاب بطانة الرحم على النساء خلال سنواتهن الإنجابية وقد يسهم في حدوث العقم، فالتهاب بطانة الرحم عبارة عن نمو أنسجة بطانة الرحم خارج الرحم وقد تتلف المبايض وأنابيب فالوب.



-العوامل البيئية والمهنية، قد تتسبب بعض العوامل البيئية في إنتاج الرجل للحيوانات المنوية الأقل تركيزًا، نتيجة التعرض المفرط للحرارة ، وإشعاع الميكروويف ، والموجات فوق الصوتية.



- التدخين قد يسبب العقم عند كل من الرجال والنساء، حيث ثبت أن النيكوتين يمنع إنتاج الحيوانات المنوية ويقلل من حجم الخصيتين لدى الرجل، أما عند النساء فيغير التبغ مخاط عنق الرحم، مما يؤثر على الطريقة التي تصل بها الحيوانات المنوية إلى البويضة.



- الماريجوانا قد يعرقل إباضة المرأة، كما أنه يؤثر استخدام الماريجوانا على الرجال بتقليل عدد الحيوانات المنوية.



- الكحول، لديه عواقب وخيمة على الجنين، كما أنه يرتبط إدمان الكحول المزمن بالاضطرابات في الإباضة عند النساء وبالتالي يتداخل مع الخصوبة، أما عند الرجال فإن الكحول يتداخل مع تخليق هرمون التستوستيرون ويكون له تأثير على تركيز الحيوانات المنوية.



- ممارسة الرياضة، تعد بعض التمارين أمرا خطيرا بالنسبة للنساء، فقد تؤدي ذلك إلى تعطيل دورة الإباضة، وعدم التسبب في فترات الحيض، أو الإجهاض، أما عند الرجال، قد يسبب التمرين المفرط انخفاض عدد الحيوانات المنوية.



- فقدان الوزن مع فقدان الشهية أو الشره المرضي يمكن أن يخلق مشاكل مع فترات الحيض ومستويات الغدة الدرقية ، وبالتالي تعطيل الإباضة الطبيعية، عند المرأة



-التقدم فى العمر، حيث تصبح المرأة أقل خصوبة مع تقدمها في العمر (40-49 سنة) لذلك فإن ذروة الخصوبة للمرأة هي في وقت مبكر من العقد الثالث من العمر، نظرًا لأن المرأة تتجاوز سن 35 عامًا (وخاصة بعد 40 عامًا)، فإن احتمال الحمل أقل من 10٪ شهريًا.



مصدر المعلومات موقع emedicinehealth