خطيب الجمعة بالشرقية: الشهداء في أعلى درجات الجنة.. فيديو

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الشهداء لهم منزلة عظيمة ومن يحرس الوطن هم في أعلى درجات الجنة، فقال النبي "عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.



وأضاف أبو هاشم، في خطبة الجمعة، عن منزلة الشهداء، بمسجد الحي القيوم بقرية العجمي بمحافظة الشرقية، أنه ينبغي على المسلمين أن يتحلوا بصفة التقوى ويجعلوا بينهم وبين المحارم حجاب ويكثروا من الصلاة على سيدنا رسول الله في يوم الجمعة، فإن صلاتهم تبلغ رسول الله.



وأشار إلى أنه من فضل الله على الأمة الإسلامية، أن جعل فيها شهداء كثر، فالشهيد ليس من قتل في ميدان الحرب، ولكن هو كل من أقبل الله يصدق في النية وجعل الله ثواب الشهادة لكل مسلم مات مريضا أو يجري على رزقه وعياله، أو مات غريبا أو مات في حادث.