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محافظات

بافتتاح مشروعات جديدة ومعارض فنية.. سيناء تحتفل بنصر أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
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احمد صالح
تبدأ محافظة شمال سيناء فعاليات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة ١٩٧٣، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول.

يشهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، ، وبرفقته القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري بالعريش ، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا غدا الأحد السادس من أكتوبر.

يعقبه مؤتمر صحفي الوزير المحافظ بقاعة المؤتمرات.لاستعراض اهم المشروعات التي سيتم افتتاحها.

وتنظم المحافظة ندوة عن حرب أكتوبر الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الاثنين الموافق ٧ أكتوبر بمقر المدينة الشبابية بالعريش. لتعريف الشباب بذكري النصر العظيم واسترداد أم اكتوبر في مختلف مجالات العمل للنهوض بالمجتمع والحفاظ علي مكتسبات نصر أكتوبر المجيدة ٧٣م.

وتم التجهيز لافتتاح معرض الفن التشكيلي.. بمشاركة الفنانين التشكيليين من الشباب واصحاب الخبرات من كبار الفنانيين.

كما يقدم الشباب وفقرة العاب رياضيه تحت اشراف مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة الطلاءع والشباب من مختلف مراكز الشباب والاندية الرياضية من مختلف مراكز المحافظة.

وفي نفس السياق تجهز جامعة العريش لافتتاح عدد من الإنشاءات التي تتضمن مباني مدن جامعية للبنات والبنين ومدني المدرجات وكذلك مباني كليات قائمة منها التجارة والآداب والتربية، إلى جانب مشروعات إنتاجية منها اكبر مزرعة سمكية إنتاجية إرشادية بحثية للطلبة والباحثين، ومشروع لإنتاج الدواجن ويضم ٤ عنابر بطاقة ٢٣ الف كتكوت وعنابر لإنتاج الارانب وآخر لإنتاج السمان.
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