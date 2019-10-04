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تعليم

أوركسترا جامعة القاهرة الجديد يشارك لأول مرة في احتفالات أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:44 م
د. محمد الخشت - رئيس
د. محمد الخشت - رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تشارك جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في احتفالات الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية بالقوات المسلحة المصرية ضمن معرض ذاكرة أكتوبر، ببانوراما حرب أكتوبر بمدينة نصر، ابتداءً من السبت 5 أكتوبر الجاري والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع.

وتشارك الجامعة، خلال الاحتفالات، في المعرض التشكيلي من خلال تقديم لوحات تجسد الشخصيات التي شاركت في حرب أكتوبر وبعض الصور التي تجسد الملحمة، إلى جانب المشاركة بورشة فنية طوال فعاليات المعرض، وفقرات شعرية عن مصر، وتقديم طلاب المسرح مسرحية تحاكي حرب أكتوبر المجيدة وما قامت به قواتنا المسلحة خلال الحرب، كما يقدم أوركسترا الجامعة، لأول مرة، حفلًا يوم السبت 5 أكتوبر يتضمن الأغاني الوطنية بالمسرح المكشوف ببانوراما أكتوبر من السادسة مساءً حتى الثامنة مساءً.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أكد أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر غير وجه العالم وهي حرب بالغة الأهمية ليس في تاريخ مصر وحدها وإنما في تاريخ المنطقة بأسرها، وهي لحظة استثنائية في التاريخ المصري، والتي يجب أن تتحول إلى أسلوب حياة للمصريين.
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