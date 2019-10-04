الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة حارس عقار مطعونا بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على حارس عقار بسلاح أبيض وسرقة دراجته النارية بالشرقية.



تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المواطنين صاحب محل حدايد وبويات، بالعثور على أحد الأشخاص "حارس عقار" أمام العقار محل عمله مصاب بطعنات متفرقة فقام بنقله لأحد المستشفيات.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزة أحدهما "مطواة" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "هارب" ، وأضافا أنهم حال قيامهم بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما "خاصة بالمجنى عليه" حال تركه لها أمام بوابة العقار محل عمله ، فوجئوا بإستيقاظه ولدى محاولته ضبطهم قام الأول بطعنه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم ، وفروا هاربين بالدراجة النارية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.