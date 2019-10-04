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مرأة

بالكاجوال.. ياسمين نيازي في أحدث ظهور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:15 م
ياسمين نيازي
ياسمين نيازي
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نشرت الفنانة ياسمين نيازي صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ياسمين نيازي بملابس كاجوال، حيث ارتدت جاكيت صيفيا باللون الاحمر الفاتح وتي شيرت ابيض وبنطلون جينز ازرق، واعتمدت على مكياج مناسب وتسريحة غير متكلفة.

وكتبت ياسمين علي الصورة: "ياما ناس بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم وناس بتتحايل علي الفراق يبعد عنهم🥰🥰 صباح الفل 🌷 ورد الجمهور في تعليقات علي الصورة " اهلا بالملكة ".


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