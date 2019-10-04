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تعليم

ملحمة النصر والبناء.. ندوة بإعلام القاهرة 8 أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:56 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي

تنظم وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة موسعة تضم جمعًا من الاساتذة والخبراء العسكريين يوم ٨ أكتوبر بعنوان " أكتوبر .. ملحمة النصر والبناء " تتناول مختلف الجوانب السياسية والفكرية والعسكرية لنصر أكتوبر ، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بما صنعه شعب مصر وجيشه لاسترداد الكرامة والارض والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية وسيادتها على كامل ترابها الوطني.

وتقام الندوة تحت رعاية أ.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أ.د هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام ، إشراف أ.د حنان جنيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويجرى خلال الندوة لقاء مفتوح بين طلاب الكلية وأساتذتها والخبراء العسكريين حول أسرار الملحمة العظيمة لانتصارات اكتوبر ،كما يعرض فيلم تسجيلي قصير يتناول الجانب السياسي والعسكري والإعلامي والفني.

وصرحت د. هويدا مصطفى عميد الكلية بأن الندوة تأتي في إطار تنمية الحس الوطني وإعلاء قيمة الوطنية لدى الشباب الذين هم صناع الغد المشرق الذي يليق بمصر الجديدة والتى تسعى الدولة بكل أجهزتها إلى أبنائها.

وصرحت أ. د حنان جنيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع والبيئة أنه يقام العديد من الفعاليات على هامش الندوة ومنها : معرض صور يحكي ويوثق بسالة جنود مصر ولحظات العبور ، ورفع العلم المصرى على أرض سيناء كما توثق الصور ملاحم البطولة والفداء لرجال قواتنا المسلحة ، جائزة لأفضل فيلم قصير في إطار المسابقة المعلن عنها للطلاب ضمن فعاليات الندوة .
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