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توك شو

شاهد.. الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتنا اليومية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:32 م
صدى البلد
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توك شو
قالت الدكتورة سالى مبروك، خبير التطوير المؤسسى، إن معظم الناس عندما تسمع كلمة الذكاء الإصطناعى تعتقد أنها أمر معقد ولكن هذا خطأ، مشيرة إلى أن فكرته أثرت على جميع الأفراد حتى الأفراد.

وأضافت "سالى" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك كمية كبيرة من الأشخاص الذين يحملون هواتف ذكية الآن، موضحة أنها منتشرة فى جميع محافظات مصر، لافتة إلى أن الذكاء الإصطناعى هي قدرة تحليل المعلومات على جميع المنصات التكنولوجية والتركيز على احتياجات الفرد.

وأكدت: أن المعلومات الشخصية التي يضيفها على الفرد مواقع التواصل الإجتماعى بطريقة بسيطة جدا، إلا أن وراءها مجموعة من اللوغاريتمات الغير عادية تقوم بتحليل هذه المعلومات.

وأشارت إلى أن التطبيقات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك مثل "معرفة شكلك بعد عشر سنوات" تقوم بأخذ الصورة الشخصية للفرد من عشر سنوات إلى اليوم عن طريق الهواتف الذكية التي تحتوي على بصمة الوجه ثم يقوم بتحليل شكل الملامح ومعرفة التغيرات الثابتة لدى الفرد.
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