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أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن الانتصار على تركيا في ضواحي طرابلس

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، نجاحه في إضعاف قدرة الطائرات التركية المسيرة، في ضواحي طرابلس، بعد عمليات سلاح الجو.

ونقل موقع القناة "218" الليبية عن مصادر عسكرية، قولها إن الهجمات الاستباقية للجيش أحرزت تقدما كبيرا في تعطيل حركة المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، وأن وحدات الجيش أصبحت أكثر دراية بكل تحركات معسكر الوفاق، بواسطة سلاح الجو الذي ينفذ عملياته بدقة على المحاور في جنوب طرابلس.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المعركة في طرابلس ضد إرهابيين ومتطرفين ومليشيات إجرامية تعلم جيدا أنها ستصبح في السجون، لارتكابها جرائم بشعة ضد الشعب الليبي.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية عسكرية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس.
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