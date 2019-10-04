إسرائيل تشتعل سياسيًا.. انتخابات ثالثة ام تشكيل حكومة بدون نتنياهو.. قضايا فساد رئيس الوزراء تطيح به من منصبه.. وانتخابات الليكود كارت بيبي الأخير

انتخابات ثالثة ام تشكيلة حكومة دون نتنياهو

قضايا فساد رئيس حكومة إسرائيل تطيح بمنصبه

إجراء انتخابات داخلية بحزب الليكود كارت بيبي الأخير



أشارت تحليلات سياسية إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو الذي بادر إلى عرض فكرة إجراء انتخابات تمهيدية سريعة داخل حزبه "الليكود"، وذلك بهدف "ابتزاز ولاء" حزبه له، إلا أنه سرعان ما تراجع عن الفكرة بعد أن سارع عضو الكنيست غدعون ساعار إلى التعبير عن استعداده للمنافسة على رئاسة "الليكود".



يأتي ذلك في الوقت الذي يجد فيه نتنياهو نفسه محاطا بخصوم سياسيين كثيرين، ما يضطره إلى تركيز جهوده لمنع تشكيل حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدونه.



وكان نتنياهو قد أجرى مشاورات مع عدد من الوزراء، بينهم زئيف إلكين وياريف ليفين، بشأن إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية في الليكود، وذلك بهدف منع إمكانية أن يسعى أحد أعضاء الليكود إلى التمرد ضده وعزله، بهدف تشكيل حكومة وحدة بدلا منه.



ويتضح أن أكثر ما يخشاه نتنياهو هو الفصل الأخير في عملية تشكيل الحكومة، حيث يمكن عندها، خلال 21 يوما، نقل التكليف بتشكيل الحكومة، قبيل حل الكنيست، إلى أي عضو كنيست قادر على تشكيلها.



وكتبت المحللة موران أزولاي، في موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، إن نتنياهو، المحاط بالخصوم السياسيين، يدرك أنه "يوجد لاعبون كثيرون في الساحة، سواء في حزبه أو أو يمين الخارطة السياسية، الذين تتوفر لديهم الحافزية" لتشكيل الحكومة. كما يدرك أنه مع فشله للمرة الثانية على التوالي في تشكيل ائتلاف حكومي فإن وضعه القضائي (بسبب ملفات الفساد) وإمكانية تقديم لائحة اتهام ضده تزيد من مخاوفه من فكرة تشكيل حكومة بدونه.



ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن مبادرة نتنياهو لإجراء انتخابات تمهيدية كانت تهدف أولا إلى إدخال الطامعين بمنصب رئاسة الليكود إلى حالة دفاع، وعندها حصل ما لم يتوقعه عندما بادر ساعار إلى إعلان استعداده، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى التفكير مجددا بهذه الخطوة.



وأضاف المصدر أن "ما بدأ كمناورة تهدف إلى ابتزاز تعهدات بالولاء في أحسن الحالات، أو إجراء انتخابات تمهيدية يكون فيها المرشح الوحيد، في أسوأ الحالات، قد تعرقل تماما" بإعلان ساعار.



وتشير تقديرات سياسية إسرائيلية مختلفة إلى أن نتنياهو يعمل في اتجاهات سياسية أخرى من أجل منع إجراء انتخابات تمهيدية، و"ابتزاز تعهدات" من قادة كتلة اليمين بألا يشكلوا حكومة مع مرشح غيره. وبالنتيجة، فإن نتنياهو سينتقل من وضع كان فيه مكلفا بتشكيل الحكومة إلى وضع يخوض فيه معركة لمنع تشكيل حكومة بدونه.



من جهته كتب المحلل السياسي يوسي فيرتر، في صحيفة "هآرتس"، أن نتنياهو في خطابه جلسة الكنيست الافتتاحية قد استبدل كليشيهاته المعروفة بـ"التحذير من حرب مستقبلية، وتحديات أمنية غير مسبوقة، ومصاريف ضخمة وقرارات اقتصادية درامية لم يكن لها مثيل منذ الحرب عام 1973".



وأضاف أن نتنياهو يعني أنه "إذا كان الوضع خطيرا إلى هذا الحد، وإذا كان مرجل الضغط الإقليمي على وشك الانفجار في كل لحظة، فمن ستخطر بباله أن يستبدل رئيس حكومة مجرب مثله بسياسي مبتدئ مثل جانتس".



واعتبر فيرتر أن نتنياهو قد كشف في خطابه في الجلسة الافتتاحية أنه في حال تشكيل حكومة وحدة بالتناوب، فإنه لا ينوي إخلاء مكانه لجانتس، حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده.



ويشير في هذا السياق إلى أن "التهديدات والتحديات والمخاطر الوجودية" التي تحدث عنها نتنياهو لم تكن قائمة قبل أسبوعين ونصف، حتى 17 سبتمبر، إذ أن ما كان يعنيه هو تشكيل ائتلاف من 61 عضو كنيست وتشكيل حكومة، وسن قانون الحصانة وقانون تجاوز المحكمة العليا. وبعد أن تبين أنه لن يحصل على الحصانة، فإنه من الأفضل بالنسبة له أن يدير معركته القضائية، أو التفاوض على صفقة ادعاء، من موقع رئيس الحكومة.



وأكد بدوره أن نتنياهو قد صرح في جلسة لكتلة الليكود أن فكرة الانتخابات التمهيدية كانت بهدف "تثبيت قيادته" للحزب، وذلك لتبديد "آمال" حزب "كاحول لافان" بأن يتم عزله من القيادة.



بدأ الكنيست الـ22 جلستها الافتتاحية، وسط أجواء من عدم الوضوح السياسي، والقلق على مصير الكنيست والحكومة، وتخوفات من التوجه مرة ثالثة للانتخابات.



ووسط تصريحات نارية، عن ضرورة التوصل بسرعة لحكومة وحدة وطنية، وعدم الانجرار لانتخابات ثالثة، ركز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في خطاباتهما، على المخاطر الأمنية الخارجية، التي تستوجب تشكيل حكومة وحدة.



وفي الوقت الذي استمرت فيه المفاوضات والمشاورات بين الأحزاب المختلفة، لمحاولة تشكيل حكومة وحدة، تزايدت حدة التصريحات، بين الحزبين الكبيرين، وزادت الاتهامات، بأن كل منهما يعطل التوصل لتشكيل حكومة وحدة.



ورغم إلغاء اللقاء بين بيني جانتس ونتنياهو، يؤكد الطرفان أن هناك فرصة للتوصل لحكومة وحدة، ويدور الحديث في هذه الأيام عن مشكلة التناوب بينهما، فهل التناوب هو العقبة الوحيدة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية؟



ويريد نتنياهو أن يكون الأول، وجانتس كذلك، ومصادر بكاحول لفان تؤكد: لو وافق نتنياهو على أن يكون الثاني، سيتم تشكيل الحكومة خلال أيام. بينما كانت العقبة بالأمس، هي مشاركة نتنياهو نفسه، ما الذي تغير؟



وكذلك الاجتماع بين نتنياهو وليبرمان لم ينتج عنه أي تقدم، لكن في "كاحول لفان" متخوفين من التوصل الى اتفاق بين نتنياهو وليبرمان، لذلك بادروا بالحديث عن التناوب، بعد أن كانت العقبة نتنياهو شخصيا.



وقام نتنياهو بمناورة شخصية، وأعلن أنه يدرس تقديم موعد الانتخابات الداخلية "البرايمرز" بحزب الليكود، وعقب هذه التصريحات، أعلن "جدعون ساعر" أنه مستعد للتنافس، فهل العقبة هي نتنياهو؟.



وقام كاحول لفان بمناورة آخرى، وأعلن يائير لبيد، أنه مستعد للتنازل عن التناوب مع جانتس، من أجل تشكيل حكومة وحدة، فهل سيتم التوصل الى اتفاق بين الحزبين الكبيرين؟.



ويتفاوض جانتس مع أحزاب تيار الوسط يسار، ويدرك أنه لن يستطيع تشكيل حكومة ضيقة مع هذه الأحزاب، ونتنياهو يتفاوض مع كاحول لفان، ويدرك أنه لا يستطيع التخلي عن أحزاب اليمين.



ويتفاوض نتنياهو مع ليبرمان، وليبرمان لا يريد المشاركة في أي حكومة فيها أحزاب دينية، ونتنياهو يتفاوض مع جانتس، ويطلب الولاء من أحزاب اليمين، ويبدو أن احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية، ضعيفة على المدى القريب.



وهناك احتمالات ضئيلة للتوجه لانتخابات ثالثة، صيف العام القادم، ويبقى السيناريو الأضعف، هو احتمالية التوصل لحكومة وحدة وطنية ضيقة، بين الليكود وكحول لفان، ربما بمشاركة واحد او اثنين من الأحزاب الصغيرة، ( وعلى الأرجح أن يكون حزب ليبرمان)، هذا في حال تم التوصل الى اتفاق بشأن التناوب بين نتنياهو وجانتس، حول من يكون الأول لتولي رئاسة الوزراء.