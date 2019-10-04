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أخبار البلد

المؤتمر العربي لعمال الصناعات الاستراتيجية يعلن التضامن مع مصر في محاربة الإرهاب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:48 م
محاربة الارهاب
محاربة الارهاب
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محمد غالي
أعلن ممثلو العاملين بالصناعات الثقيلة والاستراتيجية بالدول العربية تضامنهم مع النداء المصري الذي يطالب بتكاتف المجتمع الدولي، في محاربة الارهاب ومحاسبة كل من يموله أو يمده بالسلاح والعتاد.

وثمن المؤتمر الذي أنهى أعماله بالقاهرة برئاسة المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال الجهود التي يبذلها جيش مصر، بانتصاراته المتكررة على العناصر الإرهابية والتطرف.

وقال أعضاء المؤتمر المشاركون من 16 دولة عربية، أن واقع الصراعات والتحديات يدعون أكثر من الماضي للتكاتف من أجل اعادة البناء والاصلاح والترابط العربي لمواجهة السيناريوهات الجديدة التي تُحاك على الأمة العربية، كما طالبوا في رسالة للسفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بسرعة إعادة الجمهورية العربية السورية إلى حضنها الكبير، مؤكدين تضامنهم مع الشعب السوري والتصدي لمحاولات تمزيقه.

كما وجهوا دعوتهم للشعب الليبي للعبور بهذه المرحلة الحرجة التي يعيشها، وأن يستطيع الشعب الجزائري في تقرير مصيره، رافضين ما يحدث من زعزعة للأمن في لبنان ومحاولات اضعاف الشعب السوداني الموحد. وطالبوا بوقف الحرب في اليمن، ومحاربة الأعمال الإرهابية والتهديدات التي يتعرض لها الشعب العراقي.
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