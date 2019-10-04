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محافظات

ضبط ٣ آلاف لتر بنزين مدعم و٢طن أسمدة محظور بيعها بالبحيرة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:22 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره من ضبط٣الاف لتر بنزين ٨٠ مدعم قام صاحب محطة وقود بالمحمودية بتجميعها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط مصنع أسمدة ومبيدات زراعية غير مرخص بالنوبارية وبه ٥٠ شيكارة محظور بيعها، بالإضافة إلى ضبط أصحاب مخابز استولوا على ٣٤الف رغيف مدعم من مستحقات المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كانت محافظة البحيرة، شهدت عدة حملات تموينية للرقابة على الأسواق ومحطات الوقود المنشآت الغذائية والمخابز للتصدى لتجار الكسب الغير مشروع بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف إسماعيل شلبى وكيل وزارة التموين والتجاره الداخليه وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.

أسفرت الحملة التى قادها محسن الرصد مدير الإدارة التموينية بالمحمودية عن ضبط احد اصحاب المحطات لتجميعة 3000 لتر بنزين 80 لم يتم شحنها للمحطة من الشركة وغير مدونة بسجل 21 بترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفى إيتاى البارود تمكنت الإدارة التموين برئاسة المهندس أحمد فكرى سمك مدير الإدارة بحملة للرقابة على المخابز المدعمة من ضبط أصحاب عدد من المخابز استولوا على ٣٤ ألف رغيف تم كشفها من خلال مراجعة الكارت الذهبى لبعض المخابز البلدية المدعمة .

كما تمكنت الحملة فى النوبارية من ضبط أحد أصحاب مصانع الأسمدة والمخصبات الزراعية، لقيامه بتجميع 50 شيكارة اسمدة زراعية مدعمة وغير مصرح بتداولها في الأسواق بغرض الاستخدام في تصنيع المخصبات والاسمدة الزراعية وإعادة طرحها بالأسواق

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط ٣ آلاف لتر بنزين مدعم و٢طن أسمدة محظور بيعها بالبحيرة
ضبط ٣ آلاف لتر بنزين مدعم و٢طن أسمدة محظور بيعها بالبحيرة
ضبط ٣ آلاف لتر بنزين مدعم و٢طن أسمدة محظور بيعها بالبحيرة
ضبط ٣ آلاف لتر بنزين مدعم و٢طن أسمدة محظور بيعها بالبحيرة
ضبط ٣ آلاف لتر بنزين مدعم و٢طن أسمدة محظور بيعها بالبحيرة
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