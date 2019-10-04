بعد إصابة ضابط ورقيب.. حملة أمنية مكبرة بـ أطفيح

من حملة أمنية لضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، لمأمورية وقوات ضخمة بمعاونة العمليات الخاصة، تفاصيل مثيرة كشفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



مساء يوم الثلاثين من سبتمبر الماضي، حيث أعد وحدة مباحث أطفيح حملة أمنية استعدادا للخروج باتجاه قرية كفر قنديل وذلك لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار كلا من مصطفي ك ع وياسر م س لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.



وبالفعل تحركت المأمورية بإتجاه القرية وعقب الوصول تمكنت القوات من ضبط المتهم الأول وبحوزته لفافتين من نبات البانجو المخدر وفرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية تجاه الحملة نتج عنه إصابة ضابط ورقيب بحث وقام بالهروب إلى داخل الزراعات.



وخلال 48 ساعة أعدت فيها الأجهزة الأمنية بالمديرية حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، ووحدات العمليات الخاصة استهدفت منطقة كفر قنديل.



وأسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية عيار 7,62×39مم، وبندقيتين خرطوش مختلفة الأعيرة، و3 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وفرد روسي عيار 7,62 × 39 مم، و10 طلقات مختلفة الأعيرة.



كما تم ضبط قضيتين اتجار بمواد مخدرة بإجمالي وزن 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر – 2,5 كجم من نبات البانجو المخدر، وتم تنفيذ عدد 145 حكما قضائيا "9 جناية، و23 مستأنف، و81 جزئي، و21 غرامة، و11 مخالفة، وتم تنفيذ قرارين صادرين من الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أطفيح بإزالة منزل كل من محمد سيد شمس الدين "والد المتهم الثاني" في حادث إطلاق النيران على مأمورية المخدرات من أيام، وعلي كامل علي جنيدي "خال المتهم الثاني في ذات الواقعة".