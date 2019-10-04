أستاذ اقتصاد: أردوغان ورط الاقتصاد التركي .. فيديو

قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان، إن هناك مشكلات كثيرة تواجه الاقتصاد التركى، موضحًا أن هذه المشكلات هيكلية، مؤكدًا ان الليرة التركية فقدت 30% من قيمتها بالعام الحالى.



وأضاف "شاكر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدلات التضخم بتركيا مرتفعة بالتالي قام أردوغان برفع المعاناة على المواطن التركي، موضحا أنه فى عام 2019 تم زيادة أسعار الوقود مرتين فى أقل من 15 يوم بها.



وأوضح صابر شاكر، أن المحصلة النهائية هي أن الاقتصاد التركي لديه مشكلات كبيرة، مشيرا إلى أن رد الفعل الرسمى من جانب تركيا هى أن جميع الاقتصاديين كانوا يعتقدوا بنمو الإقتصاد إلا أنه خلال الأحداث الأخيرة الواقعة بتركيا وتوريط رئيسها بأكثر من مشكلة صعد عملية التدهور بإقتصادها.



وأشار إلى أنه منذ يومين تم عمل خطة من قبل تركيا لرفع النمو الاقتصادي بها من عام 2020 لعام 2022 5%، مؤكدا أن أكثر معدل قد وصلت له هو 0.5%، مضيفا أن ردود الأفعال من قبل من جانب المتخصصين فى الإقتصاد ترى أن الإقتصاد التركي يعافر.