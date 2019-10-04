شلالات دم.. إضراب كلى بإسرائيل احتجاجا على هذه الانتهاكات.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصدت خلاله مظاهر الإضراب الشامل داخل الخط الأخضر بإسرائيل.



وعم إضراب شامل البلدات والمدن العربية داخل الخط الأخضر، احتجاجا على انتشار جرائم القتل بوتيرة غير مسبوقة داخل المجتمع العربي.



وشهدت المحال التجارية والمدارس إضرابا شاملا أوصدت به أبوابها فى يوم غضب واحتجاج شعبى على هدر الدماء من خلال ارتفاع معدلات جرائم القتل.



ويكاد لا يمضى يوم من دون خبر يتحدث عن إطلاق نار، أو وقوع جريمة فى إحدى البلدان العربية حتي بات الأمر جريمة ترتكب فى وضح النهار، لترتفع معدلات جرائم بشكل غير مسبوق فى ظل تقاعس أفراد الشرطة الإسرائيلية عن معاقبة الجناة.



وقاطع النواب العرب في الكنيست عن القائمة المشتركة جلستها الافتتاحية احتجاجا على تقاعس الحكومة عن ملاحقة المتهمين.

