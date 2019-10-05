حكم توزيع الرجل أملاكه قبل موته على الذكور فقط دون الإناث.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للأب أن يوزع ما يملك لأولاده الذكور فقط ويحرم البنات؟





وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مبدأ التصرف في المال للمالك حال حياته هو جائز شرعا فهذا ماله وله الحرية فيه، ولكن الشق الثاني من السؤال وهو حرمان البنات من الممتلكات فهنا نبحث في الأمر فهل هو يقصد حرمان البنات فعلا أم يدبر لهم أمر أخر.



