توقعات بانقسام يمينا الإسرائيلي إلى حزبين الأسبوع المقبل

ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن كتلة يمينا سوف تنقسم إلى حزبين الأسبوع المقبل. وأوضح أن الحزبين هما البيت اليهودي – الاتحاد القومي وحزب اليمين الجديد.



وأشار والا إلى أنه بعد مصادقة اللجنة التنظيمية سوف يعمل نفتالي بينيت وإيليت شاكيد سويا مع متان كهانا ككتلة منفصلة عن كتلة الحاخام رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش وبقية أعضاء حزب البيت اليهودي والاتحاد القومي.



ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن اللجنة التنظيمية سوف تناقش قضية الانفصال، غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت إسرائيل.



ويتعارض قرار الانفصال مع تصريحات شاكيد التي أدلت بها بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست، حيث أوضحت أنها تتمني ألا ينفصل حزبها اليمين الجديد عن حزب البيت اليهودي.

