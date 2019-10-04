Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توقعات بانقسام يمينا الإسرائيلي إلى حزبين الأسبوع المقبل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن كتلة يمينا سوف تنقسم إلى حزبين الأسبوع المقبل. وأوضح أن الحزبين هما البيت اليهودي – الاتحاد القومي وحزب اليمين الجديد.

وأشار والا إلى أنه بعد مصادقة اللجنة التنظيمية سوف يعمل نفتالي بينيت وإيليت شاكيد سويا مع متان كهانا ككتلة منفصلة عن كتلة الحاخام رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش وبقية أعضاء حزب البيت اليهودي والاتحاد القومي.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن اللجنة التنظيمية سوف تناقش قضية الانفصال، غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت إسرائيل.

ويتعارض قرار الانفصال مع تصريحات شاكيد التي أدلت بها بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست، حيث أوضحت أنها تتمني ألا ينفصل حزبها اليمين الجديد عن حزب البيت اليهودي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الكنيست الـ22.. نتنياهو يحارب ليبرمان بـ بوتين.. انتقادات لـ يسار الوسط بسبب غياب حل الدولتين.. وأحزاب اليمين تتحالف وشاكيد تتصدر القائمة

اليمين الإسرائيلي يتصدع.. فشل الاتحاد من أجل الانتخابات المقبلة.. تبادل الاتهامات عن المسؤولية في عدم الاتفاق.. وتحذيرات من حكومة يسارية

47 يوما على انتخابات إسرائيل.. تفاصيل القوائم النهائية لـ أحزاب تل أبيب.. 32 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بـ الكنيست الـ22.. توقعات بفوز 9 فقط.. والليكود وحزب الجنرالات والقائمة المشتركة الأبرز

رعاية رسمية للإرهاب..أول رد من فلسطين على تكريم إسرائيل للحاخام جنيزبورج

عبر تحالف اليمين.. نتنياهو يسد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدونه

ترشيحاتنا

بينك وورود.. مريهان حسين بإطلالة صباحية

عمرو الجنايني يقود مبادرة صلح بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

شاهد .. رسالة عاجلة من جنش لـ اتحاد الكرة بشأن إصابته

قرارات مبشرة للمصريين .. انخفاض أسعار البنزين والغاز للصناعات.. عودة المستبعدين من دعم التموين.. ومشروع لزيادة دعم البطاقات لـ١٠٠ جنيه

النظر بشكل مدروس.. كيف يستعد محمد صلاح لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوة وزي القمر.. منة فضالي ببلوزة تظهر المايوه

محترمة جدا.. درة بإطلالة رقيقة من البينك المنقوش

بملابس عصرية.. زوجة يوسف الشريف بإطلالة بسيطة فى أحدث ظهور