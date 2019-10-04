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ساحة رأي

إبراهيم رضوان يكتب : التحديات وروح أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:21 م
صدى البلد
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نجحت المؤسسة المصرية للثقافة والتنمية بالأسكندرية في عقد أولى ندواتها الحاشدة تحت عنوان " التحديات التي تواجه مصر وروح أكتوبر " ، ضيوف الندوة كانوا من الصف الأول ، اللواء تامر الشهاوي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمسئول السابق في المخابرات الحربية ، والصحفي الكبير نصر القفاص ، ونخبة متميزة من المجتمع السكندري بكل أطيافه .
كان طاووس الندوة المحامي القدير محمد بدير رئيس المؤسسة المصرية للثقافة والتنمية الذي حرص على تنظيم الندوة ، وأن يكون باكورة إنتاج المؤسسة عمل يدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله ، وإستلهام روح نصر أكتوبر العظيم .
لقد تحدث اللواء تامر الشهاوي عن روح نصر أكتوبر فأفاض الحديث ، والهب حماسة الحضور بإنتصار الجيش المصري على العدو الإسرائيلي ، وجهود الدولة في مكافحة المؤامرات التي تحيط بها منذ يناير 2011 م ، وتكسر هذه المؤامرات وفشلها واحدة تلو الأخرى ، بفضل وعي الشعب المصري ، ثم تطرق الي الأحداث الأخيرة وحرب الشائعات الموجهة ضد مصر ، مشيرا الي أن البطل في هذه المعركة هو وعي الشعب والتفافه حول القائد
أما الصحفي اللامع نصر القفاص فأفاض حول المؤامرة التي تعرضت لها مصر في يناير 2011 م تحت ستار ما يسمى بثورات الربيع العربي ، مؤكدا أن الإعلام المصري خسر المعركة في مواجهة الأعداء ولكنه يراهن على الشباب لإستعادة دور مصر مرة أخرى .
أما محمد بدير رئيس المؤسسة المصرية للثقافة والتنمية فأكد على ضرورة الوعي والإنتباه لما يحاك ضد الدولة المصرية ، وأن هذه المؤامرات لن تفت في عضد الشعب ، خاصة في ظل قيادة وطنية وقوية يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
لقد كانت امسية رائعة ، وضيوف رائعون ، أمسية في حب الوطن ، وكانت الندوة الأولى من نوعها التي تناقش هذا الموضوع ، ونبارك للمؤسسة المصرية للثقافة والتنمية هذا الإختيار الموفق وننتظر منها المزيد .. أما اللواء تامر الشهاوي رجل المخابرات الذي يحوي في جعبته الكثير والكثير ، فهو رجل وطني من الطراز الاول ، وأري أن الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من أحدى الصحف هجوم ظالم ، ولا يستحقه أبدا ، وأنه وقع عليه بسبب مطالبته بتعيين وزير إعلام لضبط المشهد الإعلامي ، وهذا الأمر لم يعجب البعض ، ممن يعتقد أنه الآمر الناهي في شأن الإعلام المصري ، وهذا للأسف ليس صحيحا وأعتقد أن كل الأقنعة سقطت في الأحداث الأخيرة ، فلم نجد تناغما بين وسائل الإعلام المصرية للرد على الشائعات أو تخرصات الأعداء..
ما أحوجنا الي التكاتف ، ما أحوجنا الي الكف عن الصراعات الشخصية ، ما أحوجنا الي إعلاء مصلحة الوطن ، ما أحوجنا الي أن نقول جميعا مصر أولا .. ثم يأتي أي شئ ..
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