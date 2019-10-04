Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جاكيت كهربائي يحميك من نزلات البرد.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:41 م
معطف شتوى - أرشيفية
معطف شتوى - أرشيفية
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو كشفت خلاله عن أحدث صيحات المعاطف الشتوية.

وأظهر الفيديو نموذج لمعطف كهربائى يتحكم صاحبه فى درجات حرارة جسمه سواء برفع درجاته أو خفضها لمنح جسده أكبر وسائل الأمان لمواجهة درجات الحرارة المختلفة.

وبالنسبة لهذا المعطف الكهربائى فإنه بهذا الاختراع سيستغنى عن اختراع أنواع مبتكرة من الصوف قادرة على حماية الجسم من البرد، في حالات البرد القارس.

ويعد المعطف الكهربائي الجديد، خفيف الوزن، ومزود بخلايا كهربائية منخفضة الطاقة قادرة على ضبط حرارة الجسم بالشكل المناسب للمستخدم. كما أن للمعطف القدرة على الاقتران مع تطبيق على الهاتف الذكي، يمكن للمستخدم من خلاله من ضبط درجة حرارة الأجزاء المختلفة من المعطف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يضع شرطا لنجاح مسابقة الدوري هذا الموسم

شمس البارودي تكشف سبب اعتزالها فى فيديو نادر .. شاهد

هل تنخفض أسعار السلع والمواصلات بعد تراجع أسعار البنزين والدولار.. البرلمان يجيب

اليوم .. اجتماع حاسم لـ مجلس الأهلي بمقر مدينة نصر

أرقام قياسية لـ طارق حامد مع الزمالك أمام المقاصة.. تعرف عليها

بينك وورود.. مريهان حسين بإطلالة صباحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوة وزي القمر.. منة فضالي ببلوزة تظهر المايوه

محترمة جدا.. درة بإطلالة رقيقة من البينك المنقوش

بملابس عصرية.. زوجة يوسف الشريف بإطلالة بسيطة فى أحدث ظهور