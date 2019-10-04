جاكيت كهربائي يحميك من نزلات البرد.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو كشفت خلاله عن أحدث صيحات المعاطف الشتوية.



وأظهر الفيديو نموذج لمعطف كهربائى يتحكم صاحبه فى درجات حرارة جسمه سواء برفع درجاته أو خفضها لمنح جسده أكبر وسائل الأمان لمواجهة درجات الحرارة المختلفة.



وبالنسبة لهذا المعطف الكهربائى فإنه بهذا الاختراع سيستغنى عن اختراع أنواع مبتكرة من الصوف قادرة على حماية الجسم من البرد، في حالات البرد القارس.



ويعد المعطف الكهربائي الجديد، خفيف الوزن، ومزود بخلايا كهربائية منخفضة الطاقة قادرة على ضبط حرارة الجسم بالشكل المناسب للمستخدم. كما أن للمعطف القدرة على الاقتران مع تطبيق على الهاتف الذكي، يمكن للمستخدم من خلاله من ضبط درجة حرارة الأجزاء المختلفة من المعطف.



