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رياضة

سر خناقة طارق حامد وحسنى فتحى فى مباراة الزمالك والمقاصة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:35 م
طارق حامد لاعب منتخب
طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كواليس خناقة طارق حامد لاعب نادي الزمالك وحسني فتحي قائد فريق مصر المقاصة، بعد انتهاء اللقاء بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 1-0 التي أقيمت على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

وقال المصدر إن تقرير الدولى محمد عادل حكم المباراة دون بين طياته أن حسنى فتحى لاعب المقاصة قام بإطلاق لفظ خارج اتجاه لاعب نادي الزمالك عقب إطلاق صافرة نهاية اللقاء ما دفع طارق حامد إلى الدخول في مشادة مع لاعب الفريق الفيومي.

ولفت إلى أن محمد عادل أشهر البطاقة الصفراء فى وجه الثنائى ثم قام بإخراج البطاقة الحمراء للاعب نادي الزمالك طارق حامد نظرا لحصوله على إنذار أول في الدقيقة 12 من المباراة.

يذكر أن نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو سوف يلتقى يوم الأحد القادم نظيره فريق إف سي مصر فى إطار الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.
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