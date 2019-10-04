جائزة 3 ملايين جنيه ... قرار جديد من تركي آل الشيخ بشأن مسابقة نادي الميريا .. فيديو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي "ألميريا" الإسباني تغيير نظام مسابقة توقع النتائج الخاصة بالفريق في الدوري الإسباني القسم الثاني.





وقرر تركي آل الشيخ من خلال فيديو تمثيلي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحا أنه سيتم تقسيم جائزة 3 ملايين جنيه علي 3 أشخاص بالتساوي .





ونشر المستشار سؤالا اليوم هو: "توقع نتيجة مباراة الميريا ديبورتيفو لاكورونيا القادمة ٦ أكتوبر ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب".





جدير بالذكر أن النتيجة فريق ألميريا يملك 17 نقطة، فى المركز الثانى، بينما ، تصدر فريق قادش برصيد 22 نقطة ، بجدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية .