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برلمان

برلماني يشيد بالطفرة العمرانية في صعيد مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:24 م
عالم مصر
عالم مصر
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ماجده بدوي
أشاد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، بالطفرة العمرانية المتميزة التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق، في صعيد مصر الآن والمتمثلة فى مشروعات استثمارية تنفذ على أرض الواقع وإنشاء 9 مدن جديدة من الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار علاء والي إلى أن هذه الطرفة العملاقة تأـى في ضوء توجيهات القيادة السياسية للدولة واهتمامها بقطاع الصعيد ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات تعويضًا لهم عن السنوات السابقة.

وأكد أن هذه الطرفة الكبيرة من هذا المشروع سوف يكون لها آثار إيجابية قوية في مختلف المجالات.

وتنقسم المشروعات إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى مدينة توشكى الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط بالإضافة لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل، ووحدات إسكان اجتماعي ، ومشروعات سياحية ، وخدمية ، وأنشطة صناعية وحرفية ، والتي على إثرها يتم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
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