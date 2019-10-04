بـ شعر كيرلى وعقد .. دانا حمدان بإطلالة غريبة على إنستجرام

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت دانا حمدان بفستان باللون الأبيض بنصف كم ومفتوح من الصدر الذى يظهر رشاقتها، وارتدت نظارة شمسية.



وتركت دانا حمدان شعرها الكيرلى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية ، وأحمر شفاه باللون البينك.



واعتمدت فى إطلالتها على الإكسسوارات فارتدت مجموعة من الأسوار فى يديها ، وعقد كبير باللون الأزرق لإكمال إطلالتها.

