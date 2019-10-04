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اقتصاد

بدء صب خرسانة 34 عمارة بمشروع JANNA للإسكان الفاخر فى ملوي الجديدة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:37 م
جنة للإسكان الفاخر
جنة للإسكان الفاخر
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بأنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة اللازمة للعمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بإجمالي 1088 وحدة سكنية (٣٤ عمارة) بمدينة ملوي الجديدة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص قطعتي أرض لتركيب عدد ٢ خلاطة لإنتاج الخرسانة اللازمة للمشروع، وتم الانتهاء من أعمال تركيب الخلاطات، وكذا الانتهاء من أعمال الحفر لكامل العمارات بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز: تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الفرمة للطرق للمرحلة العاجلة بنسبة ٩٠٪، وكذا الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة الأولى بالمدينة بنسبة ٣٠٪.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق طرح 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة ملوي الجديدة، بمساحات تتراوح بين 105 و165 م2، وبنماذج معمارية مميزة، وواجهات حديثة، وستكون محاطة بسور وبوابات، بجانب وجود أفراد للأمن، ومناطق خضراء، ومناطق لعب أطفال، بالإضافة إلى تسهيلات مميزة في السداد.
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