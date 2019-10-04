دوللي شاهين تكشف حقيقة تغيير ديانتها.. وتغني أمك داعيالك في صدى البلد.. فيديو

نفت دوللي شاهين، ما تردد حول تغيير ديانتها من المسيحية إلى الإسلام، ومن ثم التغير من الإسلام والعودة مجددًا إلى الديانة المسيحية.



وقالت أثناء حلولها ضيفة موقع "صدى البلد": "أنا مسيحية .. يكلل صدري الصليب ولم يتغير أي شيء".



وغنت دوللي، أغنية "الحاجة دعيالك" لـ كاميرا "صدى البلد" وتقول كلماتها: "انا البنت اللي تتباها قصاد الدنيا وياها ..انا اللي عليك تكون ساندة .. وتبقى بقلبها شايلاك .. مهو يعني تشيلني في النني ووقت الخوف تطمني .. مفيش في الدنيا دي واحدة تحبك زي مانا حباك .. ده اكيد الحاجة داعيالك .. اني اكون حظك وحلالك".