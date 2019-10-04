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توك شو

أوقفوا قتل النساء.. تقارير تفضح معدلات العنف فى تركيا.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:10 م
مظاهرات النساء فى
مظاهرات النساء فى تركيا
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز، تقارير حكومية تركية كشفت عن تزايد معدلات العنف ضد المرأة بتركيا.

ووفقا للتقرير فإن التقارير التركية كشفت عن مقتل 53 امرأة بسبب العنف ضد المرأة وجاء فى تقرير لمنظمة أوقفوا قتل النساء تفاصيل صادمة تظهر تصاعد العنف وقتل النساء فى تركيا.

وذكرت المنظمة أن 354 امرأة تركية قتلن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بمعدلات صادمة أحدثت ترويعا للنساء فى تركيا.

وامتلأت الميادين بشوارع تركيا للتنديد بقتل النساء الناتجة عن ارتفاع معدلات العنف ضدهن وهو الأمر الذى دعمته بقوة المنظمات الحقوقية النسائية فى تركيا.
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