دعما لعلاقات الشعبين..الخارجية تعلن تسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن لحكومة الخرطوم





وتعكس تلك الخطوة مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع ‏مصر وجمهورية السودان، ‏وتعزيزًا لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين صدر اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/١٠/٤ قرارًا بتسليم المواطن السوداني/ وليد عبد الرحمن حسن سليمان - الذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا - إلى السلطات السودانية وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.