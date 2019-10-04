Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جناحات.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة مثيرة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:11 م
بـ جناحات وقصير جدا..دومينيك
بـ جناحات وقصير جدا..دومينيك حوراني تتألق بإطلالة مثيرة
Advertisements
قسم المرأه
شاركت دومينيك حوراني مجموعة من الصور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة ومثيرة.

وتألقت دومينيك بـ فستان قصير جدا باللون الأبيض ومكشوف من منطقة الصدر وينتهي بالقماش الستان المنفوش وله أجنحة من ريش النعام، وانتعلت حذاء أبيض بكعب رفيع.

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بتاج على رأسها مع أسورة رقيقة وخاتم، واعتمدت في تسريحة شعرها على الكحكة وانسدال خصلات منه.

ومن الناحية الجمالية وضعت دومينيك حوراني ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الروز، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ التاتو.. شاهد هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها

لوحة فنية... بـ ميكب جذاب شاهد راندا البحيري

تشبه أميرات ديزني.. شاهد أحدث إطلالة لـ رشا مهدي في مهرجان الجونة

بدون كعب عال.. شاهد درة تتألق بالكوتشي الأبيض فى الجونة

صبا مبارك تشعل الريد كاربت بإطلالة جذابة

بإطلالة جذابة... ميريام فارس تبهر متابعيها

ترشيحاتنا

رصيدها في البنك 900000 دولار.. متسولة تثير الجدل في لبنان

الكاميرات فضحتهم .. مدرس يسرق مجوهرات والدته بمعاونة نجله بالقاهرة

شلالات دم.. إضراب كلى بإسرائيل احتجاجا على هذه الانتهاكات.. شاهد

بفعل جرئ أمام أبراج الكويت.. الأمن يبحث عن فتاة صورت فيديو 4 ثوان

طريقة عمل الحواوشي.. 4 وصفات سهلة وسريعة كالمطاعم

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الاتحاد الأوروبي يمول ترميم حصن شالي الأثري بقيمة 600 ألف يورو .. صور

منة فضالي تتألق بمايوه منقوش على انستجرام