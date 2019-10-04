بـ جناحات.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة مثيرة

شاركت دومينيك حوراني مجموعة من الصور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة ومثيرة.



وتألقت دومينيك بـ فستان قصير جدا باللون الأبيض ومكشوف من منطقة الصدر وينتهي بالقماش الستان المنفوش وله أجنحة من ريش النعام، وانتعلت حذاء أبيض بكعب رفيع.



ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بتاج على رأسها مع أسورة رقيقة وخاتم، واعتمدت في تسريحة شعرها على الكحكة وانسدال خصلات منه.



ومن الناحية الجمالية وضعت دومينيك حوراني ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الروز، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.