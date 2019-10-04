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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
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الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 24 : 03 م
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اقتصاد
احتفالا بعيدها القومي.. مدينة 6 أكتوبر تنظم عددًا من الفعاليات بداية من غدا
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:58 م
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نصر أكتوبر 73
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آمنة عبد العظيم
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الكلمات المفتاحية
النقل الجماعى
العيد القومي لـ 6 اكتوبر
احتفالات 6 اكتوبر
إنتصارات أكتوبر
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