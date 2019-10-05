75 ألف مستفيد.. 10 معلومات عن مشروع مبادرات تنمية المجتمع بالبحيرة

أطلقت هيئة إنقاذ الطفولة والامومة بالبحيرة، مشروعا جديدا يتضمن عدة مبادرات لتنمية المجتمع.
ويقدم موقع "صدى البلد "الاخبارى عدة معلومات عن مشروع مبادرات تنمية المجتمع وهي:
1- هو أحد المشروعات المنفذة من هئية إنقاذ الطفولة بالشراكة مع المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية
2- مشروع مبادرات تنمية المجتمع ممول من الإتحاد الأوروبي
3- يستهدف تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لعدد 75000 مستفيد من المجتمعات الفقيرة والمهمشة
4- يركز على تقديم خدمات للمرأة والطفل بالقرى الفقيرة
5- يستهدف مجالات التعليم والصحة والبيئة والتمكين الإقتصادى
6- يعمل على تطوير القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية والمؤسسات لتنفيذ تلك المشروعات
7- يقدم منح للجمعيات المحورية بقيمة تمويل تصل إلي 486 ألف جنيه.
8- تنفيذ مبادرات المشروع فى قطاعات التعليم والصحة والتمكين الإقتصادي والبيئةفى 3 مراكز "بندر ومركز دمنهور - أبوحمص - بندر ومركز كفر الدوار".
9- بلغ عدد المستفيدين من مشروع مباردات تنمية المجتمع 17 ألف نسمة بالبحيرة.
10- توقيع 38 بروتوكول من إجمالى 81 بروتوكول على مستوى المشروع فى مجالات الصحة والتعليم والتضامن.
ويقدم موقع "صدى البلد "الاخبارى عدة معلومات عن مشروع مبادرات تنمية المجتمع وهي:
1- هو أحد المشروعات المنفذة من هئية إنقاذ الطفولة بالشراكة مع المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية
2- مشروع مبادرات تنمية المجتمع ممول من الإتحاد الأوروبي
3- يستهدف تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لعدد 75000 مستفيد من المجتمعات الفقيرة والمهمشة
4- يركز على تقديم خدمات للمرأة والطفل بالقرى الفقيرة
5- يستهدف مجالات التعليم والصحة والبيئة والتمكين الإقتصادى
6- يعمل على تطوير القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية والمؤسسات لتنفيذ تلك المشروعات
7- يقدم منح للجمعيات المحورية بقيمة تمويل تصل إلي 486 ألف جنيه.
8- تنفيذ مبادرات المشروع فى قطاعات التعليم والصحة والتمكين الإقتصادي والبيئةفى 3 مراكز "بندر ومركز دمنهور - أبوحمص - بندر ومركز كفر الدوار".
9- بلغ عدد المستفيدين من مشروع مباردات تنمية المجتمع 17 ألف نسمة بالبحيرة.
10- توقيع 38 بروتوكول من إجمالى 81 بروتوكول على مستوى المشروع فى مجالات الصحة والتعليم والتضامن.