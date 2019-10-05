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محافظات

75 ألف مستفيد.. 10 معلومات عن مشروع مبادرات تنمية المجتمع بالبحيرة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أطلقت هيئة إنقاذ الطفولة والامومة بالبحيرة، مشروعا جديدا يتضمن عدة مبادرات لتنمية المجتمع.

ويقدم موقع "صدى البلد "الاخبارى عدة معلومات عن مشروع مبادرات تنمية المجتمع وهي:

1- هو أحد المشروعات المنفذة من هئية إنقاذ الطفولة بالشراكة مع المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية
2- مشروع مبادرات تنمية المجتمع ممول من الإتحاد الأوروبي
3- يستهدف تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لعدد 75000 مستفيد من المجتمعات الفقيرة والمهمشة
4- يركز على تقديم خدمات للمرأة والطفل بالقرى الفقيرة
5- يستهدف مجالات التعليم والصحة والبيئة والتمكين الإقتصادى
6- يعمل على تطوير القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية والمؤسسات لتنفيذ تلك المشروعات
7- يقدم منح للجمعيات المحورية بقيمة تمويل تصل إلي 486 ألف جنيه.
8- تنفيذ مبادرات المشروع فى قطاعات التعليم والصحة والتمكين الإقتصادي والبيئةفى 3 مراكز "بندر ومركز دمنهور - أبوحمص - بندر ومركز كفر الدوار".
9- بلغ عدد المستفيدين من مشروع مباردات تنمية المجتمع 17 ألف نسمة بالبحيرة.
10- توقيع 38 بروتوكول من إجمالى 81 بروتوكول على مستوى المشروع فى مجالات الصحة والتعليم والتضامن.
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