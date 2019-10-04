شاهد.. الميليشيات الإرهابية بطرابلس تنفذ عملية إعدام في الشارع

نفذت ميليشيا إرهابية في طرابلس عملية إعدام بدم بارد راح ضحيتها شاب ليبي بسبب خلافات شخصية.



وذكرت قناة العربية أن مسلحين أطلقوا النار على شاب في الطريق العام بمنطقة السراج غرب العاصمة، إثر خلاف شخصي.



ونشرت مقطع فيديو ظهر فيه مسلحون ينزلون من سيارة زرقاء اللون، في شارع مزدحم بالمارة والسيارات، قبل أن يقوم أحدهم برفع سلاحه ويبدأ في إطلاق الرصاص على رأس الضحية، الذي كان يجري مسرعًا للحاق بهم، ليسقط في نفس المكان غارقا في دمائه، ثم واصل المسلحون الانطلاق بسيارتهم أمام مرأى ومسمع الجميع.



ويظهر الفيديو محاولة شقيق القتل الدفاع عن أخيه بأن رمى بنفسه فوق جسد أخيه لحمايته لكنه أصيب بجروح.



وأوضحت العربية نقلا عن مصادر أن الضحية شاب ليبي يدعى رشيد البكوش وهو في العشرينيات من عمره توفي في موقع ارتكاب الجريمة، في حين أصيب شقيقه الذي حاول إنقاذه بجروح.



وعلى الأرجح، يعود سبب الجريمة إلى خلاف نشب بعد أن صدمت مجموعة من الأشخاص سيارة الضحية، وتبينوا لاحقا أنهم تابعون لميليشيات مسلحة تدعى "القوة المتحركة" تنحدر من مدينة جادو التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كيلومترًا، ويقودها سعيد قوجيل المقرب من المفتي الصادق الغرياني، وهي ميليشيات موالية لقوات حكومة الوفاق.





