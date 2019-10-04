Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

روس نفط تعتمد اليورو في عقود التصدير الجديدة.. وتتخلى عن الدولار

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:03 م
نفط
نفط
Advertisements
أ ش أ
بدأت "روس نفط"، أكبر شركة خام في روسيا، باعتماد اليورو كعملة أساسية في عقود التصدير الجديدة، بدلا عن العملة الأمريكية الدولار.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" / الجمعة / أنه اعتبارا من سبتمبر الماضي بدأت "روس نفط" باعتماد اليورو كعملة دفع مقابل توريدات النفط الخام ومنتجاته.

وتعتبر "روس نفط"، أكبر شركة نفط في روسيا، حيث تبلغ مبيعاتها نحو 2.4 مليون برميل يوميا.

وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار، وفي هذا الإطار تقوم بتقليص نصيب العملة الأمريكية في احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسنفت تتحول إلى اليورو في عطاءات بيع المنتجات النفطية

ترشيحاتنا

رجل يجبر كلبه المفترس على نهش وجه أخر حتى الموت بالعبور.. فيديو

حقيقة رحيل صالح جمعة عن الأهلي

لو شعرت بتعب مفاجئ في منطقة الصدر تعمل إيه؟.. نصيحة تهمك.. فيديو

مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا بالعريش

لأول مرة.. السعودية تسمح بتجنيد النساء في الجيش.. بـ11 شرطا

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها