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تعليم

أخبار التعليم.. جامعة القاهرة تشارك في احتفالات أكتوبر.. دخول طلاب الأزهر المكتبة المركزية مجانا..تعاون علمى مع ألمانيا..أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:00 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الجمعة، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:


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