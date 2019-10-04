أخبار التعليم.. جامعة القاهرة تشارك في احتفالات أكتوبر.. دخول طلاب الأزهر المكتبة المركزية مجانا..تعاون علمى مع ألمانيا..أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الجمعة، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:أوركسترا جامعة القاهرة الجديد يشارك لأول مرة في احتفالات أكتوبرجامعة الأزهر: دخول الطلاب المكتبة المركزية مجانا طوال العام بدون رسوموزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلميتمثيل مشرف لمصر في افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بأمريكا الشمالية..صورآداب حلوان تتابع استلام ملفات قسم الجغرافيا .. الاثنين المقبلبعد افتتاحها.. 11 معلومة عن أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة والري والإنتاج الحيوانيبعد تطبيق نظام الجدارات .. ننشر خطة الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية التجاريةندوة تعريفية عن مختبر الشهرة العلمى بهندسة عين شمس 8 أكتوبرمركز لرعاية الطالبات القدرات الخاصة المتفوقات بدراسات الأزهر بالإسكندريةالتعليم تطالب المدارس بسرعة تسجيل بيانات الفئات المعفاة من المصروفات هذا العام