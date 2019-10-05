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برلمان

تحرك برلماني جديد بشأن عدم استكمال مشروع التأمين الصحي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
الدكتور محمد الشوري
الدكتور محمد الشوري
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حسن رضوان
أعلن النائب محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمة بيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزارة الصحة بشأن استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل إلى الآن لم يتم استكماله وتعميمه في جميع المحافظات، رغم توصيات مجلس النواب بضرورة استكمالة فورًا فضلا عن توصيات الرئيس الفتاح السيسي بشأنه.

وأكد النائب على أنه سيقوم بتقدم البيان للتحقيق في تأخر استكمال مشروع التأمين الصحي برغم التصديق عليه من جانب البرلمان والرئيس، مطالبًا وزارة الصحة بالعمل الجاد الذي يؤدي إلى المنفعة العامة للمواطن وان تخطوا خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المواطن.
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