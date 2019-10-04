النيابة السعودية تعيد التحقيق مع الطفل قاتل زميله في جدة

أعادت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية استجواب الطفل المتسبب في وفاة زميله بمدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية في جدة في حضور ممثلين من دار الملاحظة الاجتماعية في المحافظة.





الطالب المتسبب في وفاة صديقه في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة، كان قد جرى استجوابه أمام النيابة العامة الأربعاء الماضي، في مقر دار الملاحظة، بحضور أخصائيين من الدار، طبقا لنظام الأحداث المعمول به في المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة «عكاظ».



