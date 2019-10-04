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أخبار العالم

النيابة السعودية تعيد التحقيق مع الطفل قاتل زميله في جدة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
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على صالح
أعادت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية استجواب الطفل المتسبب في وفاة زميله بمدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية في جدة في حضور ممثلين من دار الملاحظة الاجتماعية في المحافظة. 

الطالب المتسبب في وفاة صديقه في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة، كان قد جرى استجوابه أمام النيابة العامة الأربعاء الماضي، في مقر دار الملاحظة، بحضور أخصائيين من الدار، طبقا لنظام الأحداث المعمول به في المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة «عكاظ».

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر في دار الملاحظة أكدوا أن المختصين بقضية الطفل المتهم بقتل صديقه سيعدون تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث؛ لإرفاقه بملف القضية مع لائحة الاتهام التي تعدها دائرة الأحداث في النيابة العامة.
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