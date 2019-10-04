سارة الطباخ: نفسي أشتغل مع محمد رمضان.. وعملي مع حازم إيهاب هيفرق معاه.. فيديو

حلت المنتجة سارة الطباخ، أمس الخميس، ضيفة موقع "صدى البلد" للحديث عن تعاقداتها مع النجوم لإدارة أعمالهم بجانب الشق الإنتاجي الذي سلكته مؤخرًا.



وقالت سارة لـ "صدى البلد": "حازم إيهاب من الفنانين الذين سوف أفرق معهم، وسوف يكون نجم صف أول خلال الفترة القليلة القادمة، وأتمنى أن أعمل مع محمد رمضان، وسنشكل حينها دويتو جيدا سويًا، فهو شخص ذكي جدًا جدًا لكن ينقصه منطقة من ممكن أكون أنا جيدة بها".



وتابعت: "محمد رمضان يفعل كل شيء بنفسه وهذه هي مشكلته، فهو مجتهد جدًا لكنه يحتاج من يدير أعماله ويهتم ببعض الأمور بدلًا منه، كما أن تامر حسني أيضًا يفعل الشيء ذاته".

